شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة برلمانية: السوشيال ميديا عامل رئيسى في زيادة نسب الطلاق بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، إن نسب الطلاق بالمجتمع المصرى ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وهو يستدعى تدخل الحكومة للحد من هذه الظاهرة، موضحة أن الشباب المصرى بدأ يقلد بعض العادات الغربية في الزواج بمفهوم لا يتناسب مع الطبيعة المصرية.

وأضافت "آيات الحداد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السلطة التشريعية"، الذى تقدمه آية لطفى، عبر قناة "extranews"، أن العادات الغربية فيما يتعلق بالزواج والتي بدأ بعض الشباب المصرى تقليدها هي في الأساس يعانى منها الغرب بسبب اختلاط الانساب و ظهور الحالات النفسية لدى الأطفال وانتشار التشرد وإنهيار الأسرة الأمر ينعكس على المجتمع السلبى.

أكدت النائبة البرلمانية، أن السوشيال ميديا عامل رئيسى في ارتفاع نسب الطلاق بمصر، بالإضافة إلى الاختيارات الخطأ لدى الشباب، الأمر الذى يتطلب رفع وعى الشباب وتكاتف كافة مؤسسات الدولة للحد من هذه الظاهرة.