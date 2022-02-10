شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم النواب" تبحث طلبات إحاطة بشأن إنشاء مدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة الدكتور سامي هاشم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بدوى، بشأن عدم استغلال أرض ملك التضامن الاجتماعى بقرية ترسا مركز طوخ بمحافظة القليوبية لبناء مدرسة تجريبية. واستعرض النائب أحمـد بـدوى موضوع طلب الإحاطة بشأن عدم استغلال أرض ملك التضامن الاجتماعى بقرية ترسا مركز طوخ بمحافظة القليوبية لبناء مدرسة تجريبية حتى أصبحت مهجورة تماماً وغير مستغلة في أي شيء بل أصبحت مأوى للحيوانات الضالة، وتحولت إلى مقالب قمامة. وتابع: نرجو استقطاع مسافة (2000 متر) لإقامة مدرسة تجريبية بقرية ترسا بمركز طوخ بمحافظة القليوبية. ورد مندوب الهيئة العامة للأبنية التعليمية، قائلا: الأرض ملك وزارة التضامن وهى كائنة بقرية ترسا ويوجد بها مجموعة كبيرة من المباني والمساحات المتاحة بالأرض عبارة عن متخللات بمساحات صغيرة بين المباني ولا توجد مساحة منها تصلح لإنشاء مدرسة. وعقبت ممثلة وزارة التضامن الاجتماعى بأن الأرض المشار إليها هي أرض مركز اجتماعى مخصصة لجمعية تنمية المجتمع المحلى بترسا ومقام عليها (مبنى جمعية تنمية المجتمع المحلى بترسا ويضم أنشطة الجمعية – مبنى وحدة التضامن الاجتماعى بترسا المطورة – مبنى مكتب بريد ترسا – مشروع منحل مسند للجمعية – مبنى حضانة الجمعية وأمامه حديقة طفل – مبنى مدرسة ترسا الابتدائية رقم "2" – مبنى وحدة صحة الأسرة بترسا التابعة للإدارة الصحية بطوخ – مبنى وحدة الدفاع المدنى والحريق لقرية ترسا – مبنى الوحدة المحلية بترسا)، باقى المساحة هي متخللات مساحتها صغيرة بين الأبنية لا تصلح بناء مدرسة عليها ويوجد بالقرية عدد (2) مدرسة ابتدائى ومدرسة اعدادى ومدرسة ثانوى ومعهد أزهرى، والمديرية في حاجة إلى هذه المتخللات الصغيرة لإقامة مشروعات خاصة بشئون المرأة والأسرة والطفولة ومركز تأهيل شامل وسوف يتم إدراجها بالخطة الاستثمارية المستقبلية. ووعدت ممثلة محافظ القليوبية بتحقيق طلب النائب مقدم طلب الإحاطة من خلال توفير الأرض من خلال مبادرة حياة كريمة وسيتم عرض تقرير اللجنة المشكلة لزيارة الأرض على اللجنة الموقرة فور انتهاء مهمتها. وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة من جانب كلاً من محافظة القليوبية ووزارة التضامن الاجتماعى لزيارة المنطقة محل طلب الإحاطة ودراسة إمكانية تخصيص مساحة (2000) متر من المساحة الكلية للأرض والبالغة ثلاثة أفدنة وذلك لبناء مدرسة تجريبية عليها ومركز خدمات اجتماعية.

كما ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، طلب إحاطة مقدم من النائب إبراهيم عويس، بشأن عدم إدراج بناء مدرسة الحاج جميل محمد عبد الجواد عويس التجريبية حتى الآن على الرغم من الانتهاء من كافة الموافقات وجاهزيتها للطرح، وأيضاً بشـأن عدم البدء في إنشاء مدرسة كوم أشفين الإعدادية التابعة لهيئة الأبنية التعليمية بالقليوبية.



ورد مندوب الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، بالنسبة بإنشاء مدرسة الحاجة جميل محمد عبد الجواد عويس الرسمية لغات (1416343) – فرنفيل – القناطر الخيرية، وقال إنه مطلوب موافقة الزراعة على قبول التبرع، وبالنسبة لإنشاء مدرسة كوم اشفين الإعدادية (1416733) – قليوب، تم مخاطبة الوحدة المحلية بالتنبيه على المتبرع بالتقدم بطلب تبرع جديد حيث إنه قد سبق رفض التبرع بواسطة الرقابة الإدارية. وأوصت اللجنة بإعطاء وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مهلة لمدة أسبوع لدراسة الأمر واستصدار التراخيص اللازمة لإدراج مدرسة الحاج جميل عويس التجريبية في خطة الهيئة.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل عامر، بشأن تأخير وضع حجر الأساس لمدرسة يابانية، ومدرسة لغات رسمية على مساحة 4 أفدنة بقرية شبرا شهاب تبرع من السيد منصور عامر، وعدم تنفيذ إحلال وتجديد المبنى القديم بمدرسة الشهيد أحمد محروس غباشى بقرية الخرقانية والذى صدرت له قرار إزالة منذ 5 سنوات.

وعقب مندوب الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وقال إنه بالنسبة لموضوع وضع حجر الأساس لمدرسة يابانية، ومدرسة لغات رسمية بمساحة 4 أفدنة بقرية شبرا شهاب القناطر الخيرية (اليابانية 1415117) والرسمية لغات المتميزة (1416909) ونظراً لأن الموقع خارج الحيز العمرانى فقد تم مخاطبة المحافظة لموافاتنا بالموافقة، أما بالنسبة لإحلال وتجديد المبنى القديم بمدرسة الشهيد أحمد محروس غباشى (1405708) بقرية الخرقانية والذى صدر له قرار إزالة من (5) سنوات، صدر قرار إزالة لمبنى (10) فصول وتم إدراجها بخطة الهيئة وجارى تجهيز المستندات اللازمة لإنشاء جناح (20) فصل (أرضى+4أدوار).