التحالف ينفذ ضربة نوعية ضد الحوثيين في صنعاء

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية ، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ عملية نوعية "للتعامل مع مصادر التهديد ومخازن الأسلحة النوعية" بالعاصمة اليمنية صنعاء. وكان التحالف أعلن في وقت سابق من اليوم تدمير 22 آلية عسكرية وتسجيل خسائر بشرية بصفوف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مدينتي مأرب وحجة باليمن.



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