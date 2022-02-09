فجر اليوم.. شحنات لحزب الله في دمشق في مرمى الغارات الإسرائيلية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ 32 دقيقة

آخر تحديث: 9 - فبراير - 2022 10:15 مساءً

استهدفت الغارات الاسرائيلية فجر اليوم محيط العاصمة السورية دمشق طالت موقع البحوث العلمية بريف دمشق.

وكشفت مصادر قناة “الحدث” أنّ الغارات الإسرائيلية التي استهدفت فجر اليوم محيط العاصمة السورية دمشق طالت موقع “البحوث العلمية” بريف دمشق، كما أنّها استهدفت شحنات أسلحة ومعدات لحزب الله.

وأشارت المصادر إلى أنّ “موقع “البحوث العلمية” قُصف فجراً وتعتقد إسرائيل أنه مصنع للصواريخ الدقيقة والمسيّرات”.

وأضافت أنّ “غارات إسرائيل فجر اليوم استهدفت شحنات أسلحة ومعدات لحزب الله”.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، أفادت عن مقتل جندي سوري وإصابة 5 آخرين بجروح نتيجة عدوان إسرائيلي بالصواريخ على محيط مدينة دمشق.

وذكر مصدر عسكري أنّه “نحو الساعة الثانية عشرة و56 دقيقة من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت وعند الساعة الواحدة و10 دقائق نفذ عدواناً بصواريخ أرض- أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق”.

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