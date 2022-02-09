تقديرات إسرائيلية.. إيران يمكنها صنع قنبلة نووية خلال 4 أشهر

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 فبراير 2022 10:23 مساءً - قال خبراء في الحكومة الإسرائيلية إن إيران ستكون قادرة على تحقيق “الاختراق النووي” في غضون أربعة إلى ستة أشهر، في حال العودة للاتفاق النووي، الموقع مع القوى الغربية عام 2015.

ونقل موقع أكسيوس” عن مسؤول إسرائيلي رفيع القول إن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي سيحدد المدة التي تحتاجها طهران لإنتاج يورانيوم عالي التخصيب، يكفي لصنع قنبلة نووية من أربعة إلى ستة أشهر.

وذكر الموقع أن أهمية هذا التقييم جاءت نتيجة أن توقعات سابقة لخبراء في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تحدثت عن فترة أطول تصل ما بين ستة إلى تسعة أشهر، بحسب مسؤولين إسرائيليين على دراية بالمشاورات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين القول إن تقييم فترة الستة إلى تسعة أشهر من قبل إدارة بايدن تم نقله إلى المسؤولين الإسرائيليين خلال مشاورات إستراتيجية مع نظرائهم الأميركيين عقدت عن بعد قبل أسبوعين.

وخلال المشاورات مع الولايات المتحدة، علم المسؤولون الإسرائيليون أن “الصفقة النووية المعدلة” لن تشمل تدمير أجهزة الطرد المركزي الإيرانية المتقدمة، والتي لم يُسمح لهم باستخدامها وفقا لاتفاقية 2015.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن الاتفاق سيشمل فقط تخزين أجهزة الطرد المركزي المتقدمة هذه في إيران، ولكن بعهدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويخشى المسؤولون الإسرائيليون من أن هذا سيسمح لإيران باستئناف استخدام أجهزة الطرد المركزي هذه في وقت قصير للغاية.

ويقول المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون إن وقت الاختراق النووي الحالي لإيران، من دون اتفاق، يصل لحوالي خمسة أسابيع فقط، مقابل عام واحد قبل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في عام 2018.

ورفض متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض الإفصاح عن تفاصيل المشاورات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي قال إنها تهدف إلى تبادل وجهات النظر وتبادل الأفكار بشكل سري.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” ذكرت الأسبوع الماضي أن مسؤولين أميركيين حذروا من أن البرنامج النووي الإيراني “متقدم للغاية”، مقارنة بما كان عليه عند إبرام اتفاق 2015.

وقالت الصحيفة إن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تتوقع إن التوصل لاتفاق على العودة للاتفاق النووي سيترك إيران قادرة على تكديس ما يكفي من الوقود لصنع قنبلة نووية في غضون أقل من عام، وهو إطار زمني أقصر من ذلك الذي ترتب على اتفاق 2015.

وأشارت إلى أن مسؤولين في إدارة بايدن “توصلوا إلى نتيجة في أواخر العام الماضي، مفادها أن البرنامج النووي الإيراني تقدم بشكل كبير، لإعادة ما يسمى بفترة الاختراق لاتفاقية 2015″، التي يعني أنها بعيدة عن تصنيع أسلحة نووية بنحو 12 شهرا.

وستعتمد “فترة الاختراق” على الخطوات التي توافق عليها طهران “لتفكيك مخزونها من اليورانيوم المخصب، وشحنه للخارج أو تدميره، والحد من إنتاج الوقود النووي، وقدرة تصنيع أجهزة الطرد المركزي”.