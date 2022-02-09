فاوتشي يكشف مفاجأة عن موعد رفع قيود كورونا!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

كشف كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، أن أميركا قد بدأت فعلاص بالخروج من مرحلة الوباء “الواسعة النطاق”.

وتوقع كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن الطبيين في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، أن يجعل الجمع بين التطعيم والعلاجات والعدوى السابقة، الفيروس أكثر قابلية للسيطرة قريبا.

وقال فاوتشي: “نأمل أن يتم في الأشهر المقبلة رفع جميع القيود المتعلقة بالوباء، بما في ذلك ارتداء الأقنعة الإلزامي. ومع خروجنا من المرحلة الكاملة لوباء كوفيد – 19 ، التي نحن نخرج منها بالتأكيد، فإن هذه القرارات تتم بشكل متزايد محليا وليس مركزيا. كما سيكون هناك المزيد من الأشخاص الذين يتخذون قراراتهم بأنفسهم حول الكيفية التي يريدون بها محاربة الفيروس“.

وعن موعد انتهاء القيود، أشار إلى أنه “نأمل أن يحدث ذلك قريبا واتفق مع الافتراض بأنه من المحتمل أن يحدث هذا العام. لكن إدارات الصحة المحلية يمكنها مؤقتًا استئناف الإجراءات إذا تم رصد د تفشي للمرض في المنطقة”.

وأضاف: “نحن لا نستطيع بأي وسيلة القضاء على هذا الفيروس. ولكن آمل أن يأتي وقت يكون لدينا فيه عدد كاف من الأشخاص المحصنين وعدد كاف من الأشخاص مزودين بحماية من العدوى السابقة، وستصبح قيود كوفيد قريبا من الماضي”.