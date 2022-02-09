بريطانيا تدعو روسيا لسحب قواتها من حدود أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 فبراير 2022 10:23 مساءً - حثت ليز تراس وزيرة الخارجية البريطانية، الأربعاء، روسيا لسحب قواتها فورًا من حدود أوكرانيا.

جاء ذلك، خلال تدوينة للوزيرة عبر “تويتر”، في طريقها لزيارة موسكو، للاجتماع مع نظيرها الروسي سيرجي لافروف وبحث الوضع في أوكرانيا.

وأكدت تراس، في تصريحات قبيل الزيارة أن “تستهدف حث روسيا على السعي لإيجاد حل دبلوماسي ولتوضيح أن أي غزو روسي آخر لدولة مستقلة ستكون له عواقب وخيمة لجميع الأطراف المعنية”.

وأضافت: “روسيا لديها الخيار. نشجعهم بقوة على المشاركة ووقف التصعيد واختيار طريق الدبلوماسية”.

مؤشرات إيجابية للجهود الدبلوماسية

يأتي هذا بينما يكثّف المستشار الألماني أولاف شولتس جهوده الدبلوماسية في محاولة لنزع فتيل الأزمة على الحدود الأوكرانية-الروسية، ليستكمل بذلك مسعى أطلقه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبدأت أولى ثماره تظهر، الأربعاء، بدليل “المؤشرات الإيجابية” التي تحدثت عنها موسكو وكييف.

وأكّدت أوكرانيا، الأربعاء، أنّ هناك “فرصاً حقيقية” لخفض حدّة التوتر على حدودها مع روسيا حيث حشدت موسكو أكثر من مئة ألف عسكري في خطوة يخشى الغرب أن تكون تحضيراً لغزو عسكري للجارة الموالية للغرب، في حين تحدّث الكرملين عن “مؤشّرات إيجابية”.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، في تصريحات صحفية: “اليوم هناك فرص حقيقية لتسوية دبلوماسية”، محذّراً في الوقت نفسه من أنّ “الوضع لا يزال متوتراً لكنّه تحت السيطرة”.

وأضاف أنّ حكومته تأمل بأن تنجح المساعي الدبلوماسي التي كثّفها الأوروبيون في الأيام الأخيرة، بالإضافة إلى التهديدات الغربية بفرض عقوبات “غير مسبوقة” على موسكو في حال غزت قواتها بلاده، في أن تبعد شبح الحرب عن أوروبا.

بدوره، أعلن الكرملين، الأربعاء، أنّ هناك “مؤشرات إيجابية” الى إمكانية تسوية الأزمة الراهنة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين: “برزت مؤشرات إيجابية الى أنّ الحلّ لأوكرانيا يمكن أن يستند فقط الى الالتزام باتفاقيات مينسك” الموقّعة في 2015 بين كييف والانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا.

لكنّه حذّر من أنّه ليس هناك أيّ مؤشر من السلطات الأوكرانية الى استعدادها “للإسراع” في القيام بما “كان ينبغي على كييف القيام به منذ فترة طويلة”.

وأضاف “لذا هناك مؤشرات إيجابية، ومؤشرات أقلّ إيجابية”.

والتقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، في كييف في إطار مساع دبلوماسية أوروبية تهدف إلى تبديد المخاوف إزاء احتمال قيام موسكو بغزو لأوكرانيا.

وخلال مؤتمره الصحفي المشترك مع زيلينسكي، قال ماكرون إنه يرى مساراً باتجاه خفض التوتر.

ولفت ماكرون إلى أنّ زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي التقاه، الإثنين، في موسكو، أكّدا له التزامهما اتفاقيات مينسك للسلام.

وبعدما استقبلت الرئيس الفرنسي الإثنين، تستعدّ روسيا لاستقبال وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس التي ستقوم بزيارة إلى موسكو تستغرق يومين.

بدوره، قال وزير خارجية الاتّحاد الأوروبي جوزيب بوريل في ختام زيارته الى واشنطن إنّ زيارة ماكرون إلى روسيا واجتماعه ببوتين شكّلا “إشارة إيجابية” و”مبادرة جيدة”. وأضاف “أعتقد أنّها تشكّل عنصر انفراج”.