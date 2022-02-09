خلال أيام.. الإمارات تحدد موعد رفع قيود كورونا تدريجياً

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلنت السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن موعد البدء برفع القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا، بشكل تدريجي.

وأعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أنه مع انخفاض مؤشرات كوفيد-19 تقرر إلغاء القيود بشكل تدريجي على الطاقة الاستيعابية على كافة الأنشطة والفعاليات في الإمارات في مختلف المرافق الاقتصادية والسياحية والترفيهية ومراكز التسوق ووسائل النقل للوصول إلى أقصاها بحلول منتصف فبراير الجاري.

وأوضحت الهيئة أنّها أوصت برفع الطاقة الاستيعابية القصوى للمناسبات الاجتماعية كحفلات الأفراح والعزاء، وتركت تحديد الأرقام والنسب للمستوى المحلي في كل إمارة.

وتتولى لجان وفرق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بكل إمارة مسؤولية تحديد الطاقة الاستيعابية للإمارة وتخفيف الإجراءات وتشديدها وتعديل الطاقات الاستيعابية وفقاً للمعطيات والمؤشرات وما تراه مناسباً.

كما أعلنت الإمارات في يناير الماضي باستئناف دخول القادمين من 12 دولة أفريقية وتحديث إجراءات الدخول للقادمين إليها من 3 دول أفريقية أخرى اعتباراً من 29 يناير من العام الجاري، ,عودة الدراسة في البلاد إلى نظام التعليم الحضوري.

تصدرت الإمارات دول العالم في التعامل مع كوفيد-19 خلال يناير الماضي، وذلك وفقاً لنتائج “مؤشر المرونة في التعامل مع كوفيد-19” الصادر عن بلومبيرغ، كما أفاد المتحدث الرسمي باسم الهيئة الدكتور سيف الظاهري.

من جانبها لفتت المتحدثة الرسمية عن القطاع الصحي فريدة الحوسني، إلى حرص الدولة على الاستباقية في تفعيل خطة الاستعداد والتأهب للأوبئة منذ بداية كوفيد-19، مشيرة إلى أن نسبة الحاصلين على التطعيم بالجرعة الأولى في الإمارات وصلت إلى 100% من إجمالي السكان، في حين أن نسبة مُتلقي جرعتي اللقاح كانت 94.27%.