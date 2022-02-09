شكرا لقرائتكم خبر عن دولة أوروبية تعلن انتهاء جائحة كورونا ورفع كل القيود والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

في قرار جريء، ألغت السويد كل القيود القليلة المتبقية لمكافحة جائحة كورونا اليوم “الأربعاء” وأوقفت معظم الفحوص للكشف عن الإصابات بالفيروس.

يأتي هذا بالرغم من استمرار الضغط على أنظمة الرعاية الصحية ومناشدات بعض العلماء بالتحلي بمزيد من الصبر في مكافحة الوباء.

وقد أعلنت الحكومة السويدية، التي استمرت طوال فترة الجائحة عن فرض إغلاق عام في أنحاء البلاد، الأسبوع الماضي أنها ستلغي القيود المتبقية، معلنة بذلك انتهاء الجائحة فعليا.

وتزامن ذلك مع انخفاض حالات الإصابة بالأعراض الشديدة والوفيات جراء الإصابة بالمرض بفعل حملة التطعيم.

وأكدت وزيرة الصحة في تصريحات صحفية أنه “على قدر علمنا، هذه الجائحة.. انتهت.. لم تنته بشكل نهائي، لكن على قدر ما نعرفه حيال التغييرات السريعة والقيود، فقد انتهت”.

وعقب القرار سيسمح اعتباراً من اليوم الأربعاء، للمطاعم بالبقاء مفتوحة بعد الساعة 11 مساء مرة أخرى دون فرض قيود على عدد الرواد.

وتم أيضا رفع القيود على عدد الحضور للفعاليات المقامة في الأماكن المغلقة وكذلك إلزامية استخدام شهادات التطعيم.