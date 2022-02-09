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ألمانيا: إلغاء معرض لايبتسيج للكتاب للمرة الثالثة بسبب كورونا

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الدمام - شريف احمد - أعلن منظمو معرض لايبتسيج للكتاب في ألمانيا اليوم الأربعاء إلغاء المعرض هذا العام بسبب جائحة كورونا.

وذكر المنظمون أن العديد من دور النشر الكبيرة قررت عدم المشاركة في المعرض هذا العام بسبب الوضع غير المستقر للجائحة.

وهذه المرة الثالثة التي يُلغى فيها ثاني أكبر معرض للكتاب في ألمانيا منذ بدء الجائحة.

وكان من المقرر في الأساس إقامة المعرض خلال الفترة من 17 حتى 20 آذار/مارس المقبل.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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