شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا: إلغاء معرض لايبتسيج للكتاب للمرة الثالثة بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن منظمو معرض لايبتسيج للكتاب في ألمانيا اليوم الأربعاء إلغاء المعرض هذا العام بسبب جائحة كورونا.

وذكر المنظمون أن العديد من دور النشر الكبيرة قررت عدم المشاركة في المعرض هذا العام بسبب الوضع غير المستقر للجائحة.

وهذه المرة الثالثة التي يُلغى فيها ثاني أكبر معرض للكتاب في ألمانيا منذ بدء الجائحة.

وكان من المقرر في الأساس إقامة المعرض خلال الفترة من 17 حتى 20 آذار/مارس المقبل.