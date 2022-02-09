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بالفيديو: البرلمان يفتح باب الترشح من جديد لمنصب رئيس الجمهورية

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بغداد - ياسين صفوان - القرار جاء بعد تعطل الجلسة المخصصة لانتخاب الرئيس الاثنين الماضي

التيار الصدري وجه بعدم التصويت لزيباري إذا لم يكن مستوفيا للشروط

الاتحاد الوطني يعتبر رئاسة الجمهورية استحقاقه وبرهم صالح مرشحه الوحيد 


الديمقراطي يواصل التمسك بزيباري ويعول على القضاء في اثبات نزاهة مرشحه

مراقبون : الحوارات مستمرة في البيت الكردي استنادا على مقترحات لتقريب وجهات النظر

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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