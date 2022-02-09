انت الان تتابع خبر بالفيديو: البرلمان يفتح باب الترشح من جديد لمنصب رئيس الجمهورية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - القرار جاء بعد تعطل الجلسة المخصصة لانتخاب الرئيس الاثنين الماضي
الاتحاد الوطني يعتبر رئاسة الجمهورية استحقاقه وبرهم صالح مرشحه الوحيد
الديمقراطي يواصل التمسك بزيباري ويعول على القضاء في اثبات نزاهة مرشحه
مراقبون : الحوارات مستمرة في البيت الكردي استنادا على مقترحات لتقريب وجهات النظر
التيار الصدري وجه بعدم التصويت لزيباري إذا لم يكن مستوفيا للشروط
الاتحاد الوطني يعتبر رئاسة الجمهورية استحقاقه وبرهم صالح مرشحه الوحيد
الديمقراطي يواصل التمسك بزيباري ويعول على القضاء في اثبات نزاهة مرشحه
مراقبون : الحوارات مستمرة في البيت الكردي استنادا على مقترحات لتقريب وجهات النظر