الوطني الكردستاني: أغلب مناصب كردستان بيد الحزب الديمقراطي

بغداد - ياسين صفوان - أكدت عضو في الاتحاد الوطني الكردستاني، الأربعاء، أن أغلب المناصب العليا في إقليم كردستان بيد الحزب الديمقراطي الكردستاني، معتبرة أن تشكيل الحكومة المقبلة صعب جداً.

وقالت رابحة حمد خلال برنامج "علناً" الذي تبثه السومرية، إن "تشكيل الحكومة صعب جداً"، معتبرة أن "لقاءات قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني هي مع الاطراف التي لديها مشكلات نحن ليس لدينا مشكلة".



وأضافت أن "اغلب المناصب العليا في اقليم كردستان بيد الحزب الديمقراطي الكردستاني"، مشيرة الى أن "الاتحاد الوطني الكردستاني كان ناجحا في منصب رئيس الجمهورية".

وتابعت أن "الاتحاد الوطني الكردستاني قدم الكثير من التنازلات من اجل شعب كردستان"، مشددة بالقول "لدينا مقبولية وليس لدينا تطرف فضلاً عن عمقنا عراقي".