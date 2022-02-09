شكرا لقرائتكم خبر عن "إعلام النواب" توصى باستثمار قطعة أرض بالبحيرة لإنشاء موقع ثقافى بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الإعلام بمجلس النواب قيام الهيئة العامة لقصور الثقافة باسترداد قطعة أرض سابق تخصيصها ومساحتها 395 متر بمحافظة البحيرة لاستثمارها في إنشاء موقع ثقافي يتمثل في مكتب أو مسرح.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد يسرى عبادة بشأن عدم إقامة قصر ثقافة بمركز ومدينة كوم حمادة- بمحافظة البحيرة وعدم استلام الأرض المخصصة لهذا الغرض لعدة سنوات.

أكد النائب محمد يسرى عبادة أنه قد صدور قرار تخصيص لقطعة أرض مساحتها 395 متر مربع من أرض المجزر القديم بندر كوم حمادة لصالح مديرة الثقافة بالبحيرة بالمجان بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 3214 لسنة 2016 ، وتم إخطار مدير عام فرع الثقافة بالبحيرة وقصر ثقافة كوم حمادة بأكثر من خطاب بقرار التخصيص لاستلام الأرض وتنفيذ انشاء قصر الثقافة بكوم حمادة.

وأشار إلى أنه يجب على الهيئة العامة لقصور الثقافة مخاطبة المحافظة لتخصيص قطعة أرض أخرى كبديل لقطعة الارض السابق تخصيصها علي أن تكون وفق المساحات المطلوبة لإنشاء قصر ثقافة يليق بأهالي كوم حمادة، مشيرا إلى أن مدينه كوم حمادة لا يوجد بها أراضي إملاك دولة مسلمه للوحدة المحلية طبقا للقانون 7 لسنة 1991 داخل الحيز العمراني او خارج الحيز العمرانى.

فيما أكد هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة إنه بتاريخ 23/12/2019 سبق وتم مناقشه طلب النائب محمد يسري بإنشاء قصر ثقافة بمدينة كوم بمحافظة البحيرة طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 3294 بتاريخ 2016 لتخصيص قطعة أرض بمساحة 395 متر مربع بمدينه كوم حمادة ، وتم الاتفاق علي مخاطبة محافظ البحيرة لتخصيص قطعة أرض اخري كبديل لقطعة الأرض السابق تخصيصها علي ان تكون وفق المساحات المطلوبة لإنشاء قصر ثقافة بكوم حمادة.

كما ناقشت لجنة الإعلام طلب الإحاطة من النائب محمد سعد الصمودي بشأن عدم قيام وزارة الثقافة بإنشاء قصر ونادي ثقافي بمطوبس محافظة كفر الشيخ، وسط تمثيل الحكومة.

وقال النائب محمد سعد الصمودي أن مدينة مطوبس يوجد بها الكثير من الأدباء والشعراء والمثقفين ولا يوجد بالمركز قصر ثقافة يخدم أبناء المركز رغم عراقة وأصالة مركز مطوبس وعراقتها تلبية لاحتياجات ابناء المركز.

وأشار إلى أن هناك من تبرع بقطعة أرض مساحتها 800م وقد تم تخصيصها من قبل محافظة كفر الشيخ لإقامة قصر ثقافة ونادي ثقافي بالقرار رقم 3882 لسنة 2017 والموقع يقع على الطريق العام مباشرة وقد تم الحصول على موافقة وزارة الزراعة بتاريخ 8/1/2017 لإقامة الصرح الثقافي الكبير، الا أنه وحتى الان لم تقم وزارة الثقافة بإنشاء قصر ثقافة مطوبس تلبيته لرغبة الأهالي بالمنطقة مع العلم بأن مركز مطوبس تم أدراجه ضمن مبادرة حياة كريمة.

بدوره أوضح هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بوزارة الثقافة أنه سبق وان تم مناقشة موضوع طلب الاحاطة وتم مخاطبة اللواء محافظة كفر الشيخ لتعديل قرار التخصيص الصادر بتاريخ 8/3/2017 برقم 3882 لسنة 2017 ليصبح باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وفي نهاية الاجتماع أوصت لجنة الإعلام بضرورة اتخاذ ما يلزم لتصحيح قرار التخصيص الصادر بشأن إقامة قصر ثقافة مطوبس ليصبح باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة.