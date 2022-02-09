شكرا لقرائتكم خبر عن "شكاوى النواب" توافق على اقتراحات برغبة لإنشاء وحدات إسكان اجتماعى للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الأربعاء، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد حتة، بشأن بناء وحدات سكنية تابعة للإسكان الاجتماعي للشباب الغير قادرين بمركز مغاغة- محافظة المنيا.

وانعقد الاجتماع بحضور اللواء تامر السعيد _ سكرتير عام محافظه المنيا، وممثلى الحكومة، وأكد "حتة" أن هناك حاجة لإنشاء وحدات سكنية تكون تابعة للإسكان الاجتماعى لدعم الشباب غير القادرين ومحدودى الدخل، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والتى تحرص على على دعم الشباب وتوفير الوحدات السكنية لهم بأسعار مناسبة.

كما ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوي الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء سليمان، بشأن إنشاء وحدات إسكان اجتماعي للمواطنين بمدينة ناصر الجديدة- محافظة أسيوط، وتم الموافقة عليه، والاقتراح برغبة المقدم من النائب ناصر عثمان محمد، بشأن استكمال توصيل الصرف الصحي بالقرى التابعة لمدينة البداري- محافظة أسيوط.

وشهد الاجتماع مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد إسماعيل، بشأن تعلية قدرة خطوط شبكة الصرف الصحي بمدينة ميدو التابعة لحى السلام أول- محافظة القاهرة، والاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد رمزي ناجى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن توصيل الصرف الصحي بقرية ذات الكوم– منشأة القناطر – محافظة الجيزة، والاقتراح برغبة المقدم من النائب أسامة محمد عبدالعاطي، بشأن تطوير محطة المياه التابعة لكفر يوسف عوض – مركز السنبلاوين- محافظة الدقهلية.