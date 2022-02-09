شكرا لقرائتكم خبر عن سفير بيلاروسيا يزور تنسيقية شباب الأحزاب.. ويشيد بـ"قوة التجربة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سفير دولة بيلاروسيا بالقاهرة، سيرجي تيرتنتييف، والقنصل البيلاروسى، مارينا شيفيلوفا.

في بداية اللقاء، أشاد "تيرتنتييف"، بتجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومشاركتها بقوة وفاعلية في الحياة السياسية ومجلسي "النواب والشيوخ"، رغم تأسيسيها منذ سنوات قليلة، متمنيًا نقل تجربة التنسيقة إلي دولة بيلاروسيا؛ ليستفيد بها الشباب في تجربتهم السياسية.

تناول اللقاء، عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومدى خصوصية العلاقات بين مصر وبيلاروسيا، وما تتسم به من استقرار وود، وما شهدته كذلك من تعاون سياسي واقتصادي وتجاري خلال السنوات الماضية.

وتطرق اللقاء، إلى سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات (الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، كما تطلع وفد التنسيقية إلي أهمية تعزيز التعاون في قطاع السياحة، خاصة أن مصر من أهم الوجهات السياحية للمواطن البيلاروسي.

ضم وفد التنسيقية، طارق الخولي، عضو مجلس النواب، ومحمود القط، عضو مجلس الشيوخ، وشريف الرفاعي، وحازم هلال، عضوا تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وفي نهاية اللقاء، أهدى الوفد، درع التنسيقية للسفير البيلاروسي، تقديرًا لمجهوداته.