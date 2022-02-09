شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة البحرينية بجسر الملك فهد تحذر هؤلاء من السجن 10 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت مديرية شرطة جسر الملك فهد بالإدارة العامة لأمن المنافذ البحرينية، كل من يقوم بتزوير شهادة الفحص المختبري PCR، مؤكدة أن العقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات.

وأكدت “الشرطة”- في بيان لها- على كافة المسافرين عبر الجسر إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة كورونا، التي أقرها الفريق الوطني الطبي البحريني، ومن بينها تقديم شهادة الفحص المختبري ل‍فيروس كورونا “PCR” وما يفيد تلقي المسافر، اللقاحات المقررة بموجب هذه التدابير.

وبينت المديرية بأنه يجب على الجميع، الالتزام بالقانون وتقديم شهادة فحص مختبري، صحيحة وقانونية، منوهة إلى أن أي واقعة تزوير في هذا الشأن، جريمة يعاقب عليها القانون، وقد يصل عقوبتها إلى 10 سنوات، كما أن من يقوم بتقديم المساعدة في هذه الجريمة يعتبر شريكا في ارتكابها.