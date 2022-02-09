شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حظر دام شهرا.. فتح المساجد لصلاة الجمعة بدولة عربية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

رفعت وزارة الشؤون الدينية في تونس اليوم الأربعاء حظر صلاة الجمعة في المساجد ن حيث سيتم استئنافها بعد حظر استمر منذ 14 يناير الماضي.

وبحسب بيان للوزارة تناقلته وسائل إعلام محلية، فقد أفادت بفتح المساجد لصلاة الجمعة بدءا من بعد غد مع التقيد بالبروتوكول الصحي.

وتشهد تونس منذ أسابيع موجة خامسة لوباء كورونا لكن أعداد المصابين منذ نحو أسبوع تتجه إلى التراجع.

وكانت السلطات، قد أعلنت حظرا للتجمعات والتظاهرات لمدة أسبوعين للحد من تفشي فيروس كورونا ومددت الفترة أسبوعين إضافيين.