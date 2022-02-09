شكرا لقرائتكم خبر عن بدولة عربية.. القبض على إعلامي بتهمة التجسس لصالح الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365-فريق التحربر:

أعلنت وسائل إعلام لبنانية، القبض على إعلامي ضمن إحدى الشبكات التي تم ضبطها مؤخرًا والتي تبلغ 17 شبكة تعمل لصالح دولة الاحتلال.

وحسب إعلام محلي، فإن الإعلامي الذي وصفته بأنه من الصف الثالث- تم توقيفه من قبل شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بتهمة التعامل مع أجهزة أمنية تابعة للاحتلال، ضمن إطار شبكة تعمل في جنوب لبنان.

وحسب الصحيفة، بقيت تفاصيل عملية الرصد والتوقيف والمداهمة لمنزله طي الكتمان، كونها من أسرار التحقيقات، التي تتم مع 17 شبكة، تم إلقاء القبض على أعضائها في أكثر من محافظة لبنانية، ومن بينهم فتيات.

وكان من الملفت أعمار الموقوفين، إذ تراوحت أعمارهم بين 20 و 35 عاماً، عدا أحد العسكريين السابقين، الذي تبين أنه في العقد الخامس من عمره.

كانت وزارة الداخلية اللبنانية، أعلنت عن ضبط شعبة المعلومات في “قوى الأمن الداخلي”، 17 شبكة تجسس تابعة للاحتلال، يوم الاثنين 31 يناير الماضي.

جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء اللبناني، أطلع فيها وزير الداخلية، بسام مولوي، رئيس المجلس، نجيب ميقاتي، على هذه العملية، إذ قال “إن ضبط هذه الشبكات يثبت مجددًا أهمية الأمن الوقائي والتنسيق القوي بين مختلف الأجهزة الأمنية المعنية بحماية لبنان”.