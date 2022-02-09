شكرا لقرائتكم خبر عن «ستكون بيتي».. ميلانيا ترامب تعلن استخدام منصة «بارلر» للتواصل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت شركة "بارلر" اليوم الأربعاء، إن سيدة أمريكا الأولى السابقة ميلانيا ترامب ستستخدم منصة "بارلر" للتواصل وستجعل منها "بيتها على وسائل التواصل الاجتماعي".

وتوقف الموقع لأسابيع في بداية العام الماضي بعد إيقافه من قبل مزودي الخدمة بسبب إخفاقه في مراقبة المحتوى العنيف، والذي أدى إلى الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من يناير كانون الثاني من جانب مؤيدين للرئيس الأمريكي في ذلك الوقت دونالد ترامب.

ويتطلع ترامب، الذي تم حظره من تويتر وفيسبوك بعد الواقعة، إلى إطلاق تطبيق تواصل اجتماعي خاص به يدعى (تروث سوشال)، والذي قال عنه إنه سيقف في وجه شركات التكنولوجيا الكبرى.