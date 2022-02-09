شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: غياب المساواة في اللقاحات أكبر فشل أخلاقي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، استمرار "الفشل الأخلاقي"، في غياب المساواة في توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بعد سنتين من بدء الجائحة.

وكان "جوتيريش" يتحدث عن الفجوة في اللقاحات خلال إطلاق مبادرة جديدة لمنظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء لمساعدة الدول النامية على اللحاق بالركب، قائلا "إن غياب المساواة في اللقاحات هو أكبر فشل أخلاقي في زماننا ويدفع ثمنه السكان والدول".