شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 10 سنوات.. شرطة جسر الملك فهد تحذر من تزوير شهادة الفحص عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، أن مديرية شرطة جسر الملك فهد بالإدارة العامة لأمن المنافذ، دعت كافة المسافرين عبر الجسر إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة كورونا، التي أقرها الفريق الوطني الطبي، ومن بينها تقديم شهادة الفحص المختبري لفيروس كورونا "PCR" وما يفيد تلقي المسافر، اللقاحات المقررة بموجب هذه التدابير.

وحثت المديرية الجميع على الالتزام بالقانون وتقديم شهادة فحص مختبري، صحيحة وقانونية، منوهة إلى أن أي واقعة تزوير في هذا الشأن، جريمة يعاقب عليها القانون، وقد يصل عقوبتها إلى 10 سنوات، كما أن من يقوم بتقديم المساعدة في هذه الجريمة يعتبر شريكا في ارتكابها.

وأشارت مديرية شرطة جسر الملك فهد إلى أن الاشتراطات التي وضعها الفريق الوطني الطبي لمكافحة جائحة كورونا، تهدف في المقام الأول إلى تأمين الصحة والسلامة العامة والحد من انتشار الفيروس، مؤكدةً أن الوعي المجتمعي هو الركيزة الأساسية لتحقيق الأهداف المرجوة، وإنجاح جهود المملكة في مواجهة الجائحة.