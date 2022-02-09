الاستخبارات تحبط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي في الديوانية

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي بعبوتين ناسفتين في محافظة الديوانية.

وقالت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية في محافظة الديوانية واثناء المسح الميداني، المستمر من احباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي بعبوتين ناسفتين مزروعتين على الطريق السريع في منطقة الاسكان".



وبينت، أنه "تم تفكيكها موقعياً من قبل خبير المتفجرات".