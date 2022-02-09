شكرا لقرائتكم خبر عن "إعلام النواب" توصى الحكومة بسرعة تخصيص قطعة أرض لإقامة قصر ثقافة بالمقطم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة الإعلام بمجلس النواب اجتماعا اليوم الأربعاء، لمناقشة موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة ضحا عاصي بشأن عدم وجود قصر ثقافة بمنطقة المقطم بمحافظة القاهرة، وكذا عدم وجود قصر ثقافة بمنطقة شربين بمحافظة الدقهلية، وقد حضر مندوبا من الحكومة من وزارة الثقافة.

وأوصت اللجنة بعد مناقشات قيام وزارة التنمية المحلية ممثلة في محافظة القاهرة بسرعة استصدار قرار تخصيص قطعة أرض لبناء قصر ثقافة بالمقطم حسبما وعد رئيس الحي، وفيما يتعلق بقصر ثقافة شربين أوصت بقيام وزارة التنمية المحلية ممثلة في محافظة الدقهلية بسرعة استصدار قرار تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة لبناء قصر ثقافة بشربين.

وحضر الاجتماع ممثلي الحكومة، حيث حضر من وزارة الثقافة، كلا من هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعمرو بسيوني رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالهيئة بوزارة الثقافة، بينما حضر من وزارة التنمية المحلية إبراهيم السعدني ممثل قطاع التنمية الريفية والحضرية، ومن محافظة القاهرة اللواء أحمد محمود أبو بكر رئيس حي المقطم، بينما حضر من محافظة الدقهلية محمد عبد الحكيم سكرتير عام محافظ الدقهلية،

وقالت النائبة ضحى عاصي مقدمة موضوعي طلبات الإحاطة بشأن عدم وجود قصر ثقافة بمنطقة المقطم بمحافظة القاهرة إنه بالرغم من الزيادة السكانية الكبيرة وبعده وعزلته عن الأحياء الأخرى وطبيعته الجغرافية ولكن هذه المنطقة ليس بها أى قصر ثقافة تابع للدولة، مضيفة: "ونفس الأمر بمنطقة شربين بمحافظة الدقهلية بالرغم أن المركز يتبعه قرى يصل عددها إلى حوالى 256 قرية وبالرغم من استراتيجية 2020-2030 والتي تتحدث عن العدالة الثقافية وأن هذا المركز سوف يخدم هذه المنطقة التى يصل عدد سكانها إلى ما يقرب من 700 ألف نسمة، ومع دخول قري مركز شربين مبادرة حياه كريمة فإن عدم وجود قصر ثقافة حتى الآن يمثل خلل كبير في توزيع العدالة الثقافية.

بدوره، قال هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بوزارة الثقافة إنه فيما يخص عدم وجود قصر ثقافة بمنطقة شربين بمحافظة الدقهلية فإنه ليس لدي الهيئة العامة لقصور الثقافة مانع من إنشاء قصر ثقافة بمنطقة شربين، ولكن لا يوجد قرار تخصيص باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة لذلك يجب توافر كلا من قرار تخصيص باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة لإنشاء قصر ثقافة بمساحة مناسبة، وتوفير الاعتماد المالي اللازم من وزارة التخطيط للبدء في تنفيذ المشروع.

وأوضح أنه فيما يخص طلب الإحاطة الثاني بشأن عدم وجود قصر ثقافة بمنطقة المقطم بمحافظة القاهرة فإنه أيضا ليس لدي الهيئة العامة لقصور الثقافة مانع من إنشاء قصر ثقافة بمنطقة المقطم بمحافظة القاهرة ولكن لا يوجد قرار تخصيص باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة لذلك يجب توافر قرار تخصيص باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة لإنشاء قصر ثقافة بمساحة مناسبة.

وبدوره رد اللواء أحمد محمود أبو بكر رئيس حي المقطم إنه سيتم اختيار مكان مناسب وتخصيصه لإنشاء قصر ثقافة المقطم وذلك بالتنسيق مع هيئة قصور الثقافة.