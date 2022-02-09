شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة النواب" تناقش مشكلة تسجيل بطاقات الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد زيدان، مدير المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، إن وزارة الصحة ممثلة في إدارة العلاج علي نفقة الدولة تعمل مع وزارة التضامن منذ 3 أشهر، وتم إعادة الموقع للتسجيل مرة أخري بعد حدوث مشاكل به.

وأشار خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، لمناقشة طلب الإحاطة بشأن بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، إلى أنه خلال شهر يناير عدد المسجلين علي الموقع في بطاقة الخدمات المتكاملة 99 ألف، وتم الكشف علي 20 ألف حالة وتم رفع الحالات لوزارة التضامن .

وأكد ممثل المجالس الطبية المتخصصة، أنه تم تخصيص لجان في الـ27 محافظة بما يعادل 272 لجنة في المحافظة وجاري التنسيق مع المستشفيات الجامعية ، وغيرها لتكون بها لجان لسرعة الإنجاز فيما عدا محافظتي السويس وبورسعيد، حيث بها منظومة التأمين الصحي الشامل.

وقال "زيدان" إنه مستهدف في المرحلة الحالية وهي الثالثة 5 ملايين مستحق للبطاقة، وبالتالي متوقع أن يتقدم 15 مليون مواطن، مشيراً إلى أنه تم تقسيم الإعاقات المختلفة ونتعامل مع 18 مستشفي للصحة النفسية.

فيما قال النائب أحمد فرغلي، إن السيستم دائما غير متاح وبالتالي توجد صعوبة فى التسجيل، وهو ما أيده الدكتور محمود أبو الخير وكيل اللجنة، الذي ترأس الاجتماع.

فيما قالت الدكتورة مروة أحمد، مسئول التأهيل بوزارة التضامن وأخصائي التأهيل، إن هناك 22 مكتب مميكن به 600 أخصائي اجتماعي يتم العمل به لتفعيل القانون فور صدور اللائحة التنفيذية له، مشيراً إلى أنه تم استخراج 550 ألف بطاقة خدمات متكاملة في المرحلة ونتعامل مع 13 إعاقة ما بين شديدة وبالغة الشدة.