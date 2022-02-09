شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يكشف حصاد ملف تعويضات متضررى النوبة: حصول 4144 مواطنا على مستحقاتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء أحمد العوضي، خلال اجتماعا اليوم الأربعاء، استعراض محافظ أسوان اللواء أشرف عطية أعمال وآفاق التنمية التي تتم داخل المحافظة لارتباطها بالأمن القومي.

وأكد محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، حصول متضرري النوبة من المتقدمين على التعويضات المقررة لهم في ضوء تكليفات القيادة السياسية، منوها إلى تقدم نحو 4364 في المرحلتين واستلم منهم 4144 مستحقاتهم، وهم من يقومون باختيار نوع التعويض المناسب لهم.

وأضاف "عطية" قائلا: "الدولة عملت اللي عليها في ملف متضرري النوبه، ونحاول مساعدة كل المعلقين أو التي تحتاج أوراقهم بعض الاستكمالات ويتم الاتصال بمن هم خارج البلاد للحصول على مستحقاتهم".

بدوره وجه اللواء أحمد العوضي، رئيس اللجنة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لتنفيذ مشروع حياه كريمة بمحافظة أسوان، تخفيفا عليهم، فضلا عن المشروعات القومية التي تشهدها المحافظة.

وأشاد "العوضي" بدور المحافظ ولما له من بصمات واضحة خلال توليه المحافظة، ويتضح ذلك من إشاده نواب أسوان المواطن ذاكرته، متمنيا له التوفيق ومزيد من الانجازات علي أرض الواقع.

من جانبه وجه النائب اللواء يحيي كدواني، الشكر لمحافظ أسوان على ما تشهده المحافظة من جهود مبذولة لاستمرار النهضة في ضوء توجيهات القيادة السياسية، مشددا على أهمية الاهتمام بالحي القديم لاسيما وأن أسوان تعد العاصمة الجنوبية لمصر وتلعب دورا مهما في تعريز العلاقات المصرية الأفريقية.

وشدد كدواني، على أهمية الدراسة المتأنيه لأسباب تراجع نسبه مساهمة بحيرة ناصر في الثروه السمكية، وبحث إمكانيه تتبني شق طريق يربط حلايب وشلاتين مع غرب أسوان بما يساهم احياء المنطقة.

وتساءل عضو مجلس النواب، عن الوضع بالنسبة لمطالب ابناء النوبة المتضررين من بحيرة السد