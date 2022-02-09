شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية للنواب: مصر وطدت علاقاتها بالقارة السمراء بعد فترة هدوء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أبرز المستجدات على الساحة الإفريقية، وسط حضور ممثلى وزارة الخارجية، وأكد السفير شريف عيسى مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، أن الدولة المصرية خلال سنوات قليلة الماضية حرصت على إعادة الروابط المصرية مع أفريقيا.

وأشار خلال كلمته بالاجتماع إلى أن هناك تطورا ملحوظا في العلاقات المصرية الأفريقية خصوصا بعد فترة الهدوء التي شهدتها العلاقات المصرية الأفريقية قبل عام 2011.

وأوضح أن هناك عدة مشروعات تقوم بها مصر في الدول الأفريقية لتوطيد العلاقات مع هذه الدول، مشيرا إلى أن زيارة رئيس جيبوتي لمصر كانت هامة جداً واستراتيجية، حيثُ إن جيبوتي من الدول الهامة لمصر من الجانب الأمني والاستراتيجي.

كما أكد على أهمية تقوية روابط العلاقات مع دول حوض النيل وذلك للأهمية الاستراتيجية والمائية لهذه الدول.

وقد وافقت لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب كريم درويش، على الاتفاق بين الحكومة المصرية وحكومة جمهورية بوروندى بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة، وذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، الأربعاء.