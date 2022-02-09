شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" توصى بمعاينة مشكلات القطاع بمحافظة أسوان على أرض الواقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم الأربعاء، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، خطة الوزارات المختلفة للنهوض بمقومات الزراعة في محافظة أسوان باعتبارها إحدى المحافظات الحدودية، وذلك بحضور ممثلي الوزارات والمحافظة.

وناقشت اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: هشام الحصري، محمد أحمد عبدالقوي، جابر أحمد أبو خليل، مجدى ملك، حسن عبدالوهاب، بشأن التعرف على خطط الدولة لتنمية المحافظات الحدودية خاصة محافظة أسوان والاستغلال الأمثل لمقومات الزراعة التي تتمتع بها.

وكذلك ناقشت طلبي الإحاطة المقدمين من النائب جابر أبو خليل، بشأن تضرر أهالي غرب كيما السيل وتدهور الحالة الصحية لهم نتيجة إلقاء القمامة وانتشار البعوض في مصرف ترعة كيما بأسوان، وضرورة تغطية الجزء المتبقي من ترعة السيل بأسوان، وتضرر أهالي قرية الرقية ونجع الحجازية – مركز دراو من فرض غرامات بحجة إنها خارج الزمام رغم زراعة تلك الأراضي منذ أكثر من خمسون عامًا.

واستمعت اللجنة إلي نواب المحافظة بشأن المشكلات التى تواجهها، كما استمعت إلي ممثلي الوزارات بشأن جهودهم لحل تلك المشكلات.

وأوصت اللجنة برئاسة النائب هشام الحصرى بمعاينة تلك المناطق الخاصة بالمشكلات خلال زيارتها المقررة لمحافظة أسوان الأسبوع المقبل.

وقال النائب هشام الحصرى، أن اللجنة تقف دائما داعمة لقطاع الزراعة والرى بمختلف المحافظات وتسعى لإزالة أى معوقات أمام التنمية الزراعية ، وذلك بهدف النهوض بذلك القطاع الهام الذى يلقى دعما غير مسبوقا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مستشهدا بمشروعات التوسع الزراعى واستصلاح الأراضي المختلفة والتى أصبحت تتعدى ٢ مليون فدان وكذلك المشروع القومى لتبطين الترع ومشروع الرى الحديث وغيرها من المشروعات القومية الهامة التى تستهدف دعم الزراعة والفلاح المصرى.