بحضور إلهام شاهين.. بدء عزاء المفكر سيد القمني بمسجد المشير طنطاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

بدأ منذ قليل بمسجد المشير طنطاوى، بمنطقة التجمع الخامس، عزاء الكاتب والمفكر الراحل الدكتور سيد القمنى، الذى وافته المنية عن عمر ناهز 75 عاما، الأحد الماضى.

شهد العزاء حضور عدد من تلاميذ المفكر الراحل وأصدقائه وبعض الشخصيات العامة في مقدمتها الفنانة إلهام شاهين، فيما رفضت ابنته وجود المصورين الصحفيين مشددة على احترام هيبة العزاء.

جدير بالذكر أن جثمان الفقيد ووري الثرى أمس الثلاثاء في بلبيس بالشرقية، دون حضور إعلامي حسب طلب نجلته.

سيد القمني من مواليد 13 مارس 1947 بمدينة الواسطى في محافظة بني سويف، معظم أعماله الأكاديمية تناولت منطقة شائكة في التاريخ الإسلامي.

البعض يعتبره باحثاً في التاريخ الإسلامي من وجهة نظر ماركسية والبعض الآخر يعتبره صاحب أفكار اتسمت بالجرأة في تصديه للفكر الذي تؤمن به جماعات الإسلام السياسي، بينما يعتبر السيد القمني نفسه يتبع فكر المعتزلة.

من أبرز مؤلفات القمني أهل الدين والديمقراطية، الجماعات الإسلامية رؤية من الداخل، الإسلاميات، قصة الخلق، صحوتنا لا بارك الله فيها، الأسطورة والتراث، النبي إبراهيم والتاريخ المجهول، النسخ في الوحي الحجاب وقمة الـ 17.

وفاز القمني بجائزة الدولة المصرية التقديرية في العلوم الاجتماعية لعام 2009، الأمر الذي لم يلقى ترحاب الإسلاميين، فرفع الداعية الإسلامي يوسف البدري، دعوة قضائية ضد وزير الثقافة آنذاك، فاروق حسني، وشيخ الأزهر الشريف، معتبرًا أن الجائزة إهدار للمال العالم، وأنها منحت لشخصية تسيء للذات الإلهية والدين الإسلامي.

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