بوتوكول بين "الرعاية الصحية" وجامعة بدر لتدريب الخريجين والعاملين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

وقعت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، بروتوكول ثنائي مشترك مع جامعة بدر بالقاهرة، بهدف التعاون في مجال تدريب القوى البشرية العاملة بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، إضافة إلى تدريب الخريجين من جامعة بدر.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، خلال مراسم توقيع البروتوكول اليوم إلى أن تزويد القطاع الطبي بالكوادر البشرية المؤهلة والمدربة لتطبيق الجودة من الفنيين والخبراء فى مختلف مجالات الخدمة الطبية أصبح ضرورة ملحة حتى يتحقق الحلم بتطبيق معايير الجودة العالمية على أرض الواقع.

وأوضح، أنه بموجب هذا البروتوكول يتم تدريب القوى البشرية من الهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات بعدد من البرامج الخاصة بالجودة ومكافحة العدوى والإدارة المالية وماجستير إدارة الأعمال بجامعة بدر، وكذلك تدريب الخريجين من جامعة بدر بالمستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل.

وأضاف، أن جامعة بدر بالقاهرة هي أحد المؤسسات العلمية المرموقة بالدولة التي تملك القدرة والكفاءة العلمية والفنية لرفع قدرات القوى البشرية من خلال تعاونها مع الجهات الممثلة بالدولة للقطاع الصحي ومجالات الرعاية الصحية، رغبة في تحقيق الأهداف المشتركة للطرفين بما يحقق الصالح العام لقطاع الرعاية الصحية في مصر وتحقيق أعلى مستوى رعاية صحية للمواطنين.

وتابع: أن التعاون مع جامعة بدر يدعم تحقيق استراتيجية الهيئة نحو التعليم الطبي المهني المستمر ورفع كفاءة العنصر البشري العامل بالهيئة العامة للرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة، خاصة في ظل ما يشهده القطاع الصحي في مصر خلال الفترة الحالية من طفرة نوعية واهتمام ودعم من القيادة السياسية التي تضع الصحة على قمة أولوياتها، وتشترط أن تكون الجودة وفقًا للمقاييس العالمية هى حجر الأساس في تقديم خدمات صحية آمنة ومتميزة للمواطن المصري.

واستكمل السبكي، أن الهيئة العامة للرعاية الصحية هي ذراع الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم وتقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، حيث تقدم منشآتها ما بين 98 – 99 % من الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين، مؤكدًا سعيها نحو رفع كفاءة العاملين بها لتقديم خدمات صحية عالية الجودة من خلال التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات الفنية مع كافة الجهات الداعمة لتنفيذ رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بمحور الصحة وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للتنمية المستدامة وبناء منظومة صحية متكاملة تحقق التغطية الصحية الشاملة ل 100 مليون مصري بجودة عالمية.

ومن جانبه، قال الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس أمناء جامعة بدر، أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار الرؤية التى تنتهجها الدولة المصرية، لرفع كفاءة المنظومة الصحية فى جميع المنشآت الصحية بجميع محافظات الدولة، وتحقيق رؤية مصر 2030 فى النهوض بجودة الخدمات الصحية المقدمة.

وأشار القلا، أن أهداف البروتوكول هو إعداد وتخريج كوادر بشرية مؤهلة لتقديم خدمات رعاية صحية آمنة وعالية الجودة؛ طبقًا للمعايير الدولية، مشيراً إلى أن جامعة بدر فى القاهرة تعد من كبرى الجامعات فى مصر، وتستهدف بخدماتها تقديم خدمة تعليمية أكاديمية بمواصفات عالمية.

ولفت، إلى أن التعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية يأتي في إطار أهداف الجامعة بتدريب الطلاب داخل منشآت صحية مطابقة للمعايير العالمية لتكون قادرة على تقديم رعاية صحية آمنة ذات جودة عالمية بأماكن العمل.

شهد توقيع البروتوكول، الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، والدكتور حسن القلا، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية ورئيس مجلس أمناء جامعة بدر ورئيس الجمعية المصرية لجودة الرعاية الصحية.

فيما وقَّع البروتوكول، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، كممثلًا عن الهيئة، والأستاذ الدكتور فوزي تركي، رئيس جامعة بدر بالقاهرة، كممثلًا عن الجامعة.

وتجدر الإشارة، إلى قيام الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، صباح اليوم، بجولة تعريفية داخل جامعة بدر، والتي تعد مركز إشعاع ثقافيًا وتعليميًا وبحثيًا، تضم (16) كلية في مختلف المجالات منها (8) كليات فى قطاع العلوم الطبية وهي: "الطب البشري، الطب البيطري، طب الفم والأسنان، الصيدلة وتصنيع الدواء، العلاج الطبيعي، كلية التكنولوجيا الحيوية، كلية التمريض، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية"، كما أنها تعد أول جامعة مصرية تتقدم لتدريس معايير الاعتماد المصرية للمنشآت الصحية المعتمدة.​