"الحدث اليوم" ليست الأولى.. مداخلة كاذبة مع مجدي يعقوب لنفس المذيع مع قناة أخرى (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مينا غالي:

آثارت واقعة المداخلة الكاذبة لبرنامج "الحياة أحلى" على قناة الحدث اليوم، مع الدكتور مجدي يعقوب، غضبًا واسعًا وتسببت في صدور قرارات من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين بإيقاف البرنامج وإحالة فريق عمله للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وفي مفاجأة كبرى، كشف عنها المستشار محمود العسال، المستشار القانوني لقناة الحدث اليوم، لمصراوي، أنه بعد إجراء تحقيقات موسعة في الواقعة، فقد ثبت للقناة أنها ليست الواقعة الأولى، بل سبق وتم إجراء مثلها على قناة الصحة والجمال منذ عام لنفس الشخص صاحب الصوت الذي ظهر في المداخلة مع مقدم البرنامج الموقوف.

وأكد "العسال"، لمصراوي، أن القناة قررت إيقاف برنامج الحياة أحلى على قناة الحدث اليوم نهائيًا، ومنع ظهور شريف عادل ونوران محمود نهائيًا على شاشة القناة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهما، لإضرارهما بالمهنية الإعلامية للقناة، وإيقاف كافة المخرجين والمعدين وإحالتهم للتحقيق.

وكان قد أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، صباح اليوم قرارا بوقف البرنامج وإحالة المسؤولين عنه للتحقيق.

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