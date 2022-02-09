"جودة التعليم" يعتمد 5 برامج تعليمية بكلية الهندسة جامعة المنصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

أعلنت جامعة المنصورة، اليوم الأربعاء، موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية للاعتماد وضمان جودة التعليم، برئاسة الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة، اعتماد خمسة برامج بكلية الهندسة جامعة المنصورة كأول اعتماد برامجي بالجامعات المصرية.

وقال الدكتور محمد عبدالعظيم، عميد كلية الهندسة، إن البرامج التي جرى اعتمادها هي برنامج هندسة البناء والتشيد (BCE)، وبرنامج الهندسة الطبية والحيوية (BME)، وبرنامج هندسة الاتصالات والحاسبات (CCE)، وبرنامج الهندسة الكهربية (ELE)، وبرنامج هندسة الاتصالات والإلكترونيات (ECE).

وأضاف أن الكلية يوجد بها 12 برنامجًا نوعيًا، ويدرس بهذه البرامج 12 ألف طالبًا، وأن ما تم اعتماده من برامج نوعية بالكلية من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد هو خطوة من خطوات اعتماد البرامج النوعية بالكلية تؤكد أن هناك رؤية لإدارة الكلية والجامعة تتحقق أهدافها فعليًا وتشير إلى التطور النوعي للتعليم والذي تحرص عليه القيادة السياسية في مصر.

ومن جانبه، قدّم رئيس جامعة المنصورة، الشكر والتقدير لجميع منسوبي كلية الهندسة بالجامعة، علي المجهود المبذول في إنجاز هذا العمل المتميز.