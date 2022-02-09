إيقاف 335 شخصا في الجزائر

أوقفت وحدات من الجيش وحرس الحدود البحري في الجزائر خلال أسبوع 335 شخصًا بين مهربين ومهاجرين غير شرعيين، في عمليات متفرقة بعدد من مدن البلاد.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان، أنه تم إيقاف 99 مهربًا بمناطق متفرقة من البلاد، وصودر منهم 20 مركبة، و214 مولدًا كهربائيًا، و132 مطرقة ضغط، و4 أجهزة للكشف عن المعادن، إلى جانب كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، فضلًا عن 5 أطنان من خليط خام الذهب والحجارة، وكمية من المواد الغذائية الموجهة للتهريب.

من جهة أخرى، أوقفت وحدات من حرس الحدود البحري 236 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة، منهم 61 مهاجرًا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، وهم في طريقهم إلى اجتياز الحدود البحرية الجزائرية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية.

وأشار البيان من جانب آخر إلى القبض على 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة بالجزائر.