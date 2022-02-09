وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بمقدار 4.8 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 4 فبراير، في حين كان المحللون يتوقعون زيادة قدرها 100 ألف برميل.
كما أبلغت الإدارة عن انخفاض أسبوعي في المخزون بمقدار 1.6 مليون برميل من البنزين، و900 ألف برميل من نواتج التقطير.
وتراجعت أسعار النفط الخام في التعاملات الصباحية، الأربعاء، دون ذروة 7 سنوات التي سجلتها منذ الأسبوع الماضي، بفعل استئناف المحادثات النووية الإيرانية.
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تعلن عن تراجع حاد وغير متوقع لمخزونات النفط الخام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.