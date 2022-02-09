ارتفاع حصيلة الإعصار في مدغشقر إلى 80 قتيلا

وأفاد المكتب الوطني لإدارة الأخطار والكوارث الذي يحصي الخسائر في المناطق الأكثر تضررا، وخصوصا على الساحل الشرقي للجزيرة في المحيط الهندي، أن الحصيلة ارتفعت من 30 قتيلا مساء الثلاثاء إلى 80، بينهم 60 في إقليم إيكونجو في المنطقة المذكورة.
وأحصت البلاد أكثر من 94 ألف منكوب وحوالي 60 ألف نازح فيما بدأت منظمات غير حكومية، ووكالات تابعة للأمم المتحدة بنشر إمكانات وفرق لمساعدة ضحايا هذه الأمطار الغزيرة والرياح العاتية.
وضرب الاعصار الاستوائي باتسيراي مدغشقر ليل السبت الأحد وطال منطقة ساحلية زراعية تمتد على طول 150 كلم، وذات كثافة سكانية منخفضة، قبل أن يتجه غربا إلى داخل البلاد مسبباً فيضانات في الأنهر دمرت حقول الأرز "خزان" مدغشقر، ما يثير خشية من تدهور الوضع الانساني.
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