بريطانيان «داعشيان» حاولا التسلل الى أفغانستان في قبضة «طالبان»

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 فبراير 2022 07:16 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 9 - فبراير - 2022 4:16 مساءً

احتجزت حركة “طالبان” بريطانيين مشتبها في انتمائهما لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، عندما كانا يحاولان التسلل إلى أفغانستان في الخريف الماضي عبر حدودها الشمالية، بحسب ما أفادت به صحيفة “الغارديان” البريطانية.

وتم القبض على الرجلين، الذين كانا يحملان أكثر من 10 آلاف جنيه إسترليني نقدًا، وملابس عسكرية ونظارات رؤية ليلية في حقائبهما، بعد بلاغ من أوزبكستان، وفقًا لمصدر من طالبان على علم بالعملية.

وقال مصدر “الغارديان”، شرط عدم الكشف عن هويته: “كان هناك جواز سفر واحد من إنكلترا وآخر من دولة أخرى في أوروبا”.

وأيضا، أفاد مصدر أوزبكي بان الرجلين كانا يستخدمان جوازي سفر بريطانيين عندما طارا إلى العاصمة الأوزبكية طشقند – وليس من الواضح ما إذا كان أحدهما يحمل جواز سفر أوروبيًا كان يستخدمه على الحدود الأفغانية.

وانضم مئات البريطانيين لتنظيم “داعش” في سوريا والعراق، لكنها المرة الأولى التي يتم فيها اعتراض مواطنين بريطانيين يُزعم أنهما حاولا الانضمام إلى الجماعة في أفغانستان.