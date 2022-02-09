شكرا لقرائتكم خبر عن بدقة متناهية.. ألوية العمالقة تسحق مليشيا الحوثي وتدمر آلياتها (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر ضربات موجعة ألحقتها قوات ألوية العمالقة بمليشيا الحوثي المتمردة في اليمن.

ونشر الفيديو الإعلامي اليمني محمد الضبياني وعلق عليه قائلا :” مشاهد توثق لحظات سحق ألوية العمالقة لعناصر وآليات مرتزقة إيران الحوثيين، تنكيل فاخر استهدف عصابة مليشاوية عدوانية إرهابية تحاول الاختباء بين المنازل واستخدامها دروعا بشرية”.

وأضاف أن قذائف الأبطال دقيقة لدرجة أنها تنتزع أرواحهم وتبعثر آلياتهم وأجسادهم في الصحاري والأودية والطرقات؟

يذكر أن التحالف كان قد أعلن قبل ساعات عن تنفيذ (26) عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في مأرب وحجة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأسفرت هذه الاستهدافات عن تدمير (22) آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف المليشيا.