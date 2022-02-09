شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تستعد لمساعدة مواطنيها الفارين من أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون أمريكيون اليوم الأربعاء، إن القوات الأمريكية في بولندا تستعد لمساعدة المواطنين الأمريكيين الذين قد يفرون إلى بولندا من أوكرانيا، في حال أقدمت روسيا على غزوها.

وذكر المسؤولون دون الكشف عن هويتهم، إن القوات الأمريكية لن تدخل أوكرانيا لإجلاء المواطنين الأمريكيين، لكنها ستقيم منشآت مؤقتة داخل بولندا إذا لزم الأمر.

وبينت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أنه يتم نشر نحو 1700 جندي في بولندا معظمهم من الفرقة 82 المحمولة جوا من فورت براج بولاية نورث كارولاينا.

وتنفي روسيا وجود أي خطط لديها لعزو أوكرانيا لكنها نشرت أكثر من 100 ألف جندي بالقرب من حدود أوكرانيا، وتقول إنها قد تلجأ إلى اتخاذ إجراءات عسكرية لم تفصح عنها، إذا لم يتم تلبية مطالبها ومنها تعهد من حلف شمال الأطلسي بعدم ضم أوكرانيا إلى عضويته.

ولفت المسؤولون الأمريكيون إن البيت الأبيض وافق على الخطة ووصفوها بأنها تأتي في إطار تخطيط حكيم. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من أعلن عن الموافقة على تلك الخطة، فيما قال مسؤول بالبيت الأبيض إن الولايات المتحدة لا تخطط لإجلاء جماعي للمواطنين الأمريكيين من أوكرانيا.

وأضاف "نحن نقيم باستمرار تطورات الوضع الأمني ونخطط لسلسلة من الإجراءات الطارئة كما نفعل دائما"، فيما ذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الأسبوع، إن الحكمة تقتضي أن يغادر الأمريكيون أوكرانيا.