دولة خليجية تعلن رفع قيود كورونا

وقالت وكالة الأنباء الرسمية "وام" ان "الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات تؤكد السعي إلى الوصول إلى أقصى طاقة استيعابية بحلول منتصف شباط".

ونقلت عن المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ سيف الظاهري قوله إن "هذه الإجراءات تأتي مع انخفاض مؤشرات الوضع الوبائي والتزام السكان بالتعليمات والإجراءات الاحترازية".



وأكدت أن "أن الجهات المعنية مستمرة في المراقبة والمراجعة الدورية والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية من لبس الكمامات وضمان تحقيق مسافة التباعد الجسدي الآمن وضبط الجهات والأفراد المخالفين".

وشددت الهيئة على "ضرورة الالتزام بنظام المرور الأخضر على تطبيق الحصن، وعلى لجان وفرق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بكل إمارة تولي مسؤولية تحديد الطاقة الاستيعابية للإمارة وتخفيف الإجراءات وتشديدها وتعديل الطاقات الاستيعابية وفقا للمعطيات والمؤشرات وما تراه مناسبا".

