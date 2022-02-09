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اجتماع الحنانة وملف رئاسة الجمهورية و 'دواعش ميسان' في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = الاتحاد الوطني يعترض على اعادة فتح باب الترشيح للرئاسة.. ويعد الخطوة مخالفة للدستور والقانون.
= دولة القانون يعد زيارة قااني للحنانة مؤشرا واضحا للتفاهمات بين القوى الشيعية.. والصدر يؤكد تمسكه بالاغلبية الوطنية.

= الكاظمي يتوعد بالاقتصاص من قتلة القاضي احمد فيصل،، ووالد الاخير يتحدث عن دواعش كثر في ميسان.


= صدور أمري استقدامٍ بحقِّ مسؤولين اثنين في بابل، وضبط مواد طبية منتهية الصلاحية في مستشفى الفلوجة.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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