اجتماع الحنانة وملف رئاسة الجمهورية و 'دواعش ميسان' في نشرة السومرية

= دولة القانون يعد زيارة قااني للحنانة مؤشرا واضحا للتفاهمات بين القوى الشيعية.. والصدر يؤكد تمسكه بالاغلبية الوطنية.

= الكاظمي يتوعد بالاقتصاص من قتلة القاضي احمد فيصل،، ووالد الاخير يتحدث عن دواعش كثر في ميسان.



= صدور أمري استقدامٍ بحقِّ مسؤولين اثنين في بابل، وضبط مواد طبية منتهية الصلاحية في مستشفى الفلوجة.