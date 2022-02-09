انت الان تتابع خبر اجتماع الحنانة وملف رئاسة الجمهورية و 'دواعش ميسان' في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = الاتحاد الوطني يعترض على اعادة فتح باب الترشيح للرئاسة.. ويعد الخطوة مخالفة للدستور والقانون.
= دولة القانون يعد زيارة قااني للحنانة مؤشرا واضحا للتفاهمات بين القوى الشيعية.. والصدر يؤكد تمسكه بالاغلبية الوطنية.
= الكاظمي يتوعد بالاقتصاص من قتلة القاضي احمد فيصل،، ووالد الاخير يتحدث عن دواعش كثر في ميسان.
= صدور أمري استقدامٍ بحقِّ مسؤولين اثنين في بابل، وضبط مواد طبية منتهية الصلاحية في مستشفى الفلوجة.
= الكاظمي يتوعد بالاقتصاص من قتلة القاضي احمد فيصل،، ووالد الاخير يتحدث عن دواعش كثر في ميسان.
= صدور أمري استقدامٍ بحقِّ مسؤولين اثنين في بابل، وضبط مواد طبية منتهية الصلاحية في مستشفى الفلوجة.