شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدغشقر.. ارتفاع عدد قتلى الإعصار باتسيراي إلى 80 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار باتسيراي الذي انحسر يوم الإثنين، عن مدغشقر إلى 80 قتيلا، وفق حصيلة جديدة أعلنتها السلطات الأربعاء.



وأفاد المكتب الوطني لإدارة الأخطار والكوارث الذي يحصي الخسائر في المناطق الأكثر تضررا، وخصوصا على الساحل الشرقي للجزيرة في المحيط الهندي، أن الحصيلة ارتفعت من 30 قتيلا مساء الثلاثاء إلى 80 الأربعاء، بينهم 60 في إقليم إيكونغو في المنطقة المذكورة، حسبما أفادت ”فرانس برس“.