شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن النواب" تطلب من رئيس المجلس عقد جلسات مع قيادات المجتمع المدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، بمذكرة لرئيس مجلس النواب، بشأن الموافقة على عقد جلسات استطلاع ومواجهة مع قيادات المجتمع المدنى للتنسيق بشأن عام 2022 عاما للمجتمع المدنى.

وقال "القصبى" خلال اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب: "هذه الدعوة من أجل استمرار التعاون مع المجتمع المدنى واعتباره شريكا فعال لتحقيق التنمية المستدامة ضمن رؤية 2030".