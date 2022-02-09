شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن النواب" تطلب من رئيس المجلس عقد جلسات مع قيادات المجتمع المدنى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، بمذكرة لرئيس مجلس النواب، بشأن الموافقة على عقد جلسات استطلاع ومواجهة مع قيادات المجتمع المدنى للتنسيق بشأن عام 2022 عاما للمجتمع المدنى.
وقال "القصبى" خلال اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب: "هذه الدعوة من أجل استمرار التعاون مع المجتمع المدنى واعتباره شريكا فعال لتحقيق التنمية المستدامة ضمن رؤية 2030".
وكانت الحكومة وافقت على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمد الفترة المخصصة لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية لمدة ستة أشهر أخرى، وذلك بعد مناقشة الاقتراح برغبة بلجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ.
وأشار النائب محمود تركي إلى أن مد الفترة المخصصة لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية يتيح مزيدا من الوقت لقرابة 15 ألفا من الجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي لتقوم بتوفيق أوضاعها، والتماشي مع السياسة التي تنتهجها الدولة في دعم دور الجمعيات ومؤسسات العمل الأهلى.