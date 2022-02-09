شكرا لقرائتكم خبر عن عندما كان يفصلهم 35 سنتمترا عن ريان.. مهندس إنقاذ طفل البئر يكشف تفاصيل خطيرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

كشف المهندس المغربي الخبير طارق المفتوحي، الذي كان ضمن فريق إنقاذ الطفل ريان، تفاصيل خطوات العملية من بداية الملحمة البطولية إلى نهايتها.

وأوضح المفتوحي، في مقال له، المجهودات الكبيرة التي بذلتها السلطات المغربية منذ يوم الثلاثاء فاتح فبراير إلى غاية انتشال جثة الطفل من قعر البئر، لكن خلال هذه الفترة التي حبست أنفاس العالم، يسرد طارق كواليس دقيقة عن عملية الإنقاذ.

الجمعة 4 فبراير – الساعة الحادية عشر ليلا

منذ سقوط ريان في البئر ظهر الثلاثاء 1 فبراير، هبّ الجميع للمساعدة والمساندة، وقد تمّ استدعائي صبيحة يوم الجمعة-اليوم الرابع لسقوط ريان-وتمّ تكليفي بالجانب الطبوغرافي إلى جانب زملائي المهندسين الذين تواجدوا في عين المكان والذين أبلوا بلاءً حسناً في سبيل إنقاذ الصغير.وأوضح أنه بعد أكثر من ثلاث ساعات من السير في طرق وعرة، وصلتُ مع فريقي إلى عين المكان وبدأنا في الخطوة الأولى والأهمّ، وهي تحديد إحداثيات الطفل ريان، وذلك لمساعدة العمّال على الحفر في الاتجاه الصحيح، وباستعمال أدوات القياس تمكنّا من معرفة مكانه بالضبط، فقد كان يبعد عنّا بستّة أمتارٍ أفقيّا ومترين اثنين عموديا.وتابع قائلا : كانت البداية خطرة جدّا وذلك بسبب تساقط الأحجار وكذا الأتربة العالقة داخل الحفر، وما إن همّ العمّال بالدخول إلى منطقة الحفر الأفقيّ حتّى تساقطت كميات كبيرة من الأتربة بداخل الحفرة وغطّت جزءا كبيراً منها، والنّتيجة: ساعتان من العمل الإضافيّ لأجل إخراج التربة المتساقطة!قام العمّال بوضع أسطواناتٍ حديديّة بداخل النّفق حتّى تحفظ العمّال من الأتربة المتساقطة وتجعل عملية الحفر اليدويّ أكثر أمنا، وقد كان المطلوب منّي رفقة فريقي أن نقوم بتحديد الموقع بعد كلّ مسافة جديدة من الحفر، وكان لزاما أن ندخل النّفق في كلّ مرّة لنحدّد مكان الصّغير مجدّدا ولنرشد عمّال الإنقاذ إلى الاتّجاه المطلوب، كان علينا أن نحدّد الاتجاه أفقيا بدقّة والعمق كذلك لأنّ أيّ خطأ كان قد يكلّفنا حياة ريان، الذي كنّا نطمح إلى إيجاده حيّا.

السبت 5 فبراير – الساعة السادسة صباحا

أثناء الحفر، اعترضتنا الكثير من الأحجار الصّلبة التي حالت دون الوصول في الوقت الذي حدّدناه سابقا. كان عمّي علي الصّحراوي هو المسؤول الأوّل عن الحفر.

زنوه أنه بينما كنت أنا أدخل من حين لآخر إلى النّفق لأتأكد من أنّ الحفر يسير في العمق والاتّجاه الصحيحين، كنتُ أوجّه العمّ علي في كلّ مرّة لينزل أو يصعد بضعة سنتمترات.

السّاعة الثانية عشر – يفصلنا عن ريان ثلاث أمتار

كنتُ بداخل النّفق رفقة عمّي عليّ الذي اشتغل لاثنتي عشرة ساعة متواصلة دون توقّف، وقد وصلنا أمرٌ بضرورة توقّفه عن الحفر ليأخذ قسطا من الرّاحة، لكنّه رفض وقال لي بكلّ عزيمة وثبات: “إمّا أن أستخرج ريان أو أموت هنا معه”، فما كان من السّيّد الوالي إلّا أن سمح له بالاستمرار بالحفر، فعاد للحفر مجددا إلى غاية الخامسة مساءً!

الساعة الخامسة عصرا – يفصلنا عن الوصول متر ونصف

أنهى عمّي عليّ وفريقه مهمّتهم التي كُلّفوا بها، وأخذ مكانه فريق الإنقاذ، وقمنا نحن بإعادة تقييم الوضع بكل أبعاده، المسافة المتبقية، المخاطر، احتمالات الوصول، كان الخطر الأكبر هو إمكانية سقوط التربة على كل من كان يعمل هناك، وهذا بسبب الطبيعة الجيولوجية للمكان، كما أنّ احتمال أن تفشل عملية الحفر بسبب كون البئر غير عمودية كان واردا جدّا!

بدأت فرق الوقاية المدنية باستخراج الأتربة لمدّة نصف ساعة. بعدها كنّا ندخل النفق لأخذ القياس المتبقي وتصحيح المسار، ثمّ يعود الفريق مجددا للعمل لنصف ساعة أخرى، ونعود نحن لأخذ القياس مجددا. كانت مسؤولية كبيرة تحمّلها الجميع للوصول إلى الصغير ريان.

الساعة السابعة والنصف – اجتماع طارئ

في اجتماع طارئ مع مدير العملية الضّابط سفيان الذي كان حاسما في قرارته دائما، طلب منّا مجددا القياس الدّقيق، وبعد إعادة الحساب وجدنا أننا على بعد 35 سنتمترا أفقيا عن جدار البئر و110 سنتمترات عمقا، وهناك تمّ إدخال جهاز الذبذبات الصوتية من أعلى البئر لمعرفة أنّنا في الاتجاه الصّحيح ووجدنا أنّنا كذلك بالفعل. إنّنا الآن بالضّبط في المكان والارتفاع المطلوب.

لقد كانت اللّحظات الأخيرة هي اللحظات الحاسمة، وكانت السنتمترات الأخيرة هي الأدقّ. وكان القرار الذي تحملّناه صعبا، إلّا أنّ الله كان معنا ولم يُخيّب أملنا، بل يسّر لنا الوصول إلى الصغير بعد كلّ هذا العناء. كان رجاؤنا أن يكون ريان حيّا، لكنّ الله بحكمته كتب له الوفاة في هذه الظروف الصعبة.