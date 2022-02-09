شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرات طلابية في الهند احتجاجاً على حظر ارتداء الحجاب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ردد مئات الطلاب في مدينة كلكتا بشرق الهند اليوم الأربعاء، هتافات وأغلقوا طرقا احتجاجا على حظر ارتداء الحجاب في ولاية كارناتاكا بجنوب البلاد، مع تصاعد حدة الخلاف حول ارتداء الحجاب في المدارس.

واجتذب الجدل ملالا يوسفزاي، الناشطة الباكستانية المدافعة عن تعليم البنات والحائزة على جائزة نوبل للسلام، والتي نجت من إطلاق النار عليها وهي في الخامسة عشرة من عمرها على يد مسلح من حركة طالبان في بلدها في عام 2012، فيما طالبت يوسفزاي القادة الهنود في تغريدة "بوقف تهميش المسلمات".

وذكرت وسائل إعلام محلية الأسبوع الماضي أن عدة مدارس في ولاية كارناتاكا منعت دخول الفتيات المحجبات بناء على أمر من وزارة التعليم، مما أثار احتجاجات من أولياء الأمور والطالبات.

ونظم الطلاب الهندوس احتجاجات مضادة وتوافدوا على المدارس في الأيام الماضية لتأييد الحظر، مما أجبر حكومة ولاية كارناتاكا على إغلاق المدارس والكليات لمدة ثلاثة أيام لتخفيف التوتر بين الجانبين.