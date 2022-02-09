شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تلغي القيود على الطاقة الاستيعابية بكافة الأنشطة تدريجياً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت "الطوارئ والأزمات" بالإمارات أنه تقرر إلغاء القيود على الطاقة الاستيعابية وبتدرج على كافة الأنشطة والفعاليات في دولة الإمارات في مختلف المرافق الاقتصادية والسياحية والترفيهية ومراكز التسوق ووسائل النقل للوصول إلى أقصاها بحلول منتصف فبراير الجاري.

وأكدت على ضرورة الالتزام بنظام المرور الأخضر، مبينة أنه على لجان وفرق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بكل إمارة أن تتولي مسؤولية تحديد الطاقة الاستيعابية للإمارة وتخفيف الإجراءات وتشديدها وتعديل الطاقات الاستيعابية، وفقاً للمعطيات والمؤشرات وما تراه مناسباً.