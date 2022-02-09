شكرا لقرائتكم خبر عن 110 آلاف.. ارتفاع متوسط إصابات كورونا اليومي بالشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط اليوم الأربعاء، إن دول الشرق الأوسط شهدت تسارع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في الأسابيع الستة الماضية بسبب انخفاض معدلات التطعيم.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للمنطقة أحمد المنظري، إن المتوسط اليومي لحالات الإصابة بكوفيد-19 التي جرى الإبلاغ عنها ارتفع إلى 110 آلاف في الأسابيع الستة الماضية، بينما ارتفع متوسط الوفيات اليومية إلى 345 في الأسابيع الثلاثة الماضية.