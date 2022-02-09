روسيا عن تهديد "نورد ستريم2": سيرك سياسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 فبراير 2022

اشتكت روسيا من استخدام الغرب خط أنابيب نورد ستريم2، وسيلة ضغط في الصراع الأوكراني بتوصية من واشنطن.



وقال نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء: "للأسف هذا انعكاس للحقائق في أوروبا والناتو" حسب وكالة أنباء انترفاكس. وأضاف، هذا "سيرك سياسي ينظمه الغرب".

وتابع نائب وزير الخارجية أن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي لا يحاولان حتى التفكير في مصالحهما بشكل ملائم على المدى البعيد.

وتأتي تصريحاته وسط زيادة الجهود الدبلوماسية لمنع حرب ضد روسيا بعدما أرسلت موسكو عشرات الآلاف من القوات إلى الحدود الأوكرانية.

وخلال زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس للبيت الأبيض الإثنين، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن أي غزو سيكتب نهاية نورد ستريم2.