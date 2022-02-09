شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشات "المجلس الصحى" تفتح النار على الحكومة.. نقلا عن "برلمانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع "برلمانى" المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى تقريرا له بعنوان "مناقشات "المجلس الصحى" تفتح النار على الحكومة.. نواب ينتقدون أوضاع الصحة: عجز فى أسرة الرعاية والأطباء.. والوحدات تقدم التطعيم فقط".

ويستعرض التقرير جانب من المناقشات التى دارت تحت قبة مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس الصحى المصرى، حيث تناولت المناقشات أوضاع المنظومة الصحية فى مصر بشكل عام.