أصيبت بتهشم في الجمجمة.. وفاة دكتورة بكلية طب المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - أحمد الباهي:

صدمة كبيرة انتابت أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب جامعة المنوفية، عقب وفاة زميلتهم الدكتورة "آلاء رمضان خليل" 27 عامًا، معيد باراسيتولوجى بالكلية، في ظروف غامضة داخل منزل الزوجية بقرية الخضرة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية.

أكد الأهالي في القرية سقوط الدكتورة من "بلكونة" المنزل، ما أدى إلى وفاتها أمس الثلاثاء، وتكثف الشرطة تحرياتها والتحقيق مع زوجها لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه بالتزامن مع تشريح جثمانها.

مصدر طبي أفاد لموقع "الخليج 365"، أن المتوفاة وصلت مستشفى سرس الليان بمحافظة المنوفية جثة هامدة، وتبين أن هناك تهشم كبير بالجمجمة ربما ناتج عن سقوط من مكان مرتفع.

وقد أوضح أصدقاء الفقيدة أنها وضعت مولودًا قبل 12 يوم، وقد طلبت من أصدقائها الدعاء لها، وخرجت بالفعل من العمليات سالمة، حتى فوجئ سكان القرية المقيمة بها بوفاتها، وجرى قبل قليل تشييع جثمانها بقرية والدها في فيشا الصغرى بدائرة مركز الباجور.

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد باستقبال مستشفى سرس الليان لجثة هامدة لطبيبة تُدعى "آلاءر.م" 27 عامًا.

من جانبها حررت الشرطة محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، وقد أمرت بعرض الجثة على الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.