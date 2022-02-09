جنايات الشرقية تصدق على إعدام قاتل طفل

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية-هبه القصاص:

صدقت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بمعاقبة "سائق" قتل طفل لسرقة مركبة "توكتوك" كان يقودها المجني عليه.

جاء التصديق بعد موافقة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي، وذلك في جلستها المنعقدة ظهر اليوم الأربعاء.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن عبد السلام رئيس محكمة جنايات الزقازيق، وعضوية المستشارين أسامة حسن ربيع وسامح السيد محمد لاشين وسكرتارية فليبس صبحي.

كان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارا يفيد مقتل الطفل "عصمت محمود محمد"، 13 عاما، والعُثور عليه مذبوحا، في قطعة أرض زراعية، بقرية الهوابر التابعة لمركز شرطة ديرب نجم في محافظة الشرقية.

كشفت تحريات المباحث أن المجني عليه كان متغيبًا عن منزله منذ أسبوع، بعد أن جرى استدراجه من قريته "ميت الفرماوى" بميت غمر بمحافظة الدقهلية إلى مركز ديرب نجم، وذبحه بسكين، وسرقة التوك توك، الذي يقوده.

وبالفحص والتحقيق تبين أن المتهم سائق توكتوك يدعى "م. أ"، 26 عاما، وفعل جريمته بعد استدرج الطفل وقتله بالذبح، وسرق مركبته بمنطقة زراعية وفر هاربا، قبل أن تستيقظ الأهالي ويكتشفون الجثة مذبوحة وغارقة في دمائها.

جرى القبض علي المتهم وعرضه علي النيابة العامة وإحالته لمحكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها اليوم بإعدامه بعد أن جرى موافقة مفتي الجمهورية وأخذ الرأي الشرعي في الجريمة.