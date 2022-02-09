"بتهرب من البيت" .. أب يعلق ابنته في السقف ويضربها بـ"عتلة حديد" حتى الموت في طنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

أقدم أب على قتل ابنته ذات 13 عامًا بعد وصلة تعذيب استمرت لمدة يومين داخل منزلهما بمنطقة قحافة بمدينة طنطا وذلك بسبب هروبها المتكرر من المنزل "بحسب اعترافه".

تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا، يفيد بورود بلاغ، بمصرع طفلة علي يد والدها بعد قيامه بالتعدي عليها بآلة حادة وتعذيبها، حتى فارقت الحياة.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، إلى محل الواقعة وتبين مصرع الطفلة وتعليق والدها المدعو "ع.ح.ع" في السقف وضربها مستخدمًا آله حادة "عتلة حديد"، بزعم تأديبها بسبب تركها المنزل أكثر من مرة.

وجرى نقل جثمان الطفلة إلى مستشفى طنطا الجامعي، في محاولة لإنقاذها، إلي أنها لفظت أنفاسها الأخيرة قبل وصولها، وتم التحفظ على والدها، و اقتياده إلى ديوان قسم ثان طنطا،

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم.

وكلفت النيابة العامة، المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على ملابسات وأسباب الواقعة، وانتداب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة.